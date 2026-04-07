МЧС опубликовало данные о прохождении весеннего половодья в Рязанской области

За сутки в черте Рязани в Оке уровень воды повысился на 16 см. Он составляет 533 см выше нулевой отметки гидрологического поста. По данным МЧС, в области ситуация с половодьем следующая: Ока в районе села Старая Рязань поднялась на 21 см (уровень — 516 см выше нулевой отметки гидрологического поста); Ока в районе Касимова — +18 см (461 см); Мокша в черте рабочего поселка Кадом — +15 см (629); Проня в черте населенного пункта Быково понизилась на 36 см (уровень — 513 см выше нулевой отметки гидрологического поста); Ранова в районе села Троица опустилась на 16 см (702 см); Верда у города Скопина понизилась на 9 см (199 см).