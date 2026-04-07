Малков поднялся на 11 место в медиарейтинге губернаторов

Губернатор Рязанской области Павел Малков занял 11 место в медиарейтинге глав регионов России по итогам марта 2026 года, поднявшись сразу на четыре позиции. Об этом сообщили аналитики компании «Медиалогия». В исследовании учитывали действующих руководителей субъектов РФ и их упоминаемость в СМИ. В марте Малков стал одним из лидеров по росту позиций, набрав более 10 тысяч сообщений и показав одно из самых заметных перемещений в рейтинге.

Среди глав регионов Центрального федерального округа лидерами остаются мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

При этом вместе с Малковым наибольший рост показали губернатор Ярославской области Михаил Евраев и губернатор Костромской области Сергей Ситников.