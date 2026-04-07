Интернет и связь в России могут подорожать на 20% в 2026 году

В России в 2025 году тарифы на интернет и связь заметно выросли, а в 2026-м повышение продолжится. Об этом «Газете.Ru» сообщил основатель сервиса «ДомИнтернет» Сергей Скворцов. По его словам, средние цены на самые дешевые интернет-тарифы со скоростью от 100 Мбит/с выросли в среднем на 24% по стране. Услуги мобильной связи также подорожали, а компании планируют дальнейший рост цен из-за увеличения затрат на оборудование, НДС, модернизации сетей и других расходов.