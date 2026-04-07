Госдума предложила установить Wi-Fi на всех остановках общественного транспорта

Депутаты Госдумы от партии «Новые люди» предложили установить Wi-Fi на всех остановках общественного транспорта, особенно в крупных городах и местах с большим количеством пассажиров. Как пишет РИА Новости, они отправили это предложение министру транспорта Андрею Никитину. По мнению депутатов, наличие Wi-Fi на остановках поможет людям оставаться на связи, получать информацию о маршрутах и пользоваться важными онлайн-сервисами, даже если мобильный интернет временно недоступен. Они отметили, что в последнее время многие граждане сталкиваются с проблемами доступа к мобильному интернету в общественных местах.

