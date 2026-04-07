Два рязанских поселка останутся без холодной воды 8 апреля

С 10:00 до 18:00 8 апреля холодной воды не будет по адресам: поселок Божатково, с дома № 1 по дом № 195 (нечетная сторона), с дома № 2 по дом № 194 (четная сторона); поселок Храпово, с дома № 1 по дом № 59 (нечетная сторона), с дома № 2 по дом № 66 (четная сторона).