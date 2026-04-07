Для Касимова закупят две ели и украшения к ним в апреле. Соответствующий тендер, стоимостью чуть больше миллиона рублей опубликован на сайте госзакупок.
Победитель предложил за поставку 267 тысяч 638 рублей.
Согласно документации, поставщик обязуется доставить и передать заказчику две уличные ели с полным комплектом новогоднего оформления. Закупают одну стволовую ель высотой восемь метров и одну стволовую ель высотой семь метров. К каждой из них предусмотрен комплект освещения «Классик» — светящиеся нити на LED-лампах. Также в комплект входят декоративные ограждения для обеих елей.
Новогоднее убранство дополнят 460 глянцевых шаров четырех цветов: 198 красных, 130 золотых, по 66 серебряных и синих. Также закупят две светодиодные пятиконечные макушки красного цвета.
Заказчиком выступило управление по развитию территорий администрации Касимовского муниципального округа. В проекте контракта указано, что поставка товара осуществляется в течение 15 рабочих дней с даты заключения контракта.