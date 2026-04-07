Девятиклассник напал с ножом на учительницу в Пермском крае
В городе Добрянка Пермского края утром 7 апреля девятиклассник напал с ножом на свою классную руководительницу. Нападение произошло у входа в школу № 5. Подросток нанес учительнице русского языка и литературы Олесе Багуте ножевые ранения. Женщину в тяжелом состоянии доставили в больницу, за ней вылетела бригада санавиации, однако спасти ее не удалось — спустя несколько часов она умерла.

В городе Добрянка Пермского края утром 7 апреля девятиклассник напал с ножом на свою классную руководительницу. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин, информацию также опубликовал портал 59.ru.

Нападение произошло у входа в школу № 5. Подросток нанес учительнице русского языка и литературы Олесе Багуте ножевые ранения. Женщину в тяжелом состоянии доставили в больницу, за ней вылетела бригада санавиации, однако спасти ее не удалось — спустя несколько часов она умерла.

По данным властей, нападавшего задержали. На месте работают правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщают очевидцы, подросток ранее вел себя странно и конфликтовал с одноклассниками. По информации главы Добрянского округа Дмитрия Антонова, он состоял на учете в полиции и неоднократно оставался на повторное обучение.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.