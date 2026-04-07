Депутаты предложили создать карту статистики укусов клещей на Госуслугах
Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили создать на портале «Госуслуги» интерактивную карту, на которой будет показана статистика укусов клещей. Об этом они сообщили министру цифрового развития Максюту Шадаеву, передает РИА Новости.

На этой карте планируется отображать информацию по регионам и, возможно, по муниципалитетам: сколько людей пострадали от укусов, уровень риска и места, где клещи наиболее опасны. Также на карте будут советы по профилактике и инструкции, как действовать в случае укуса.

Депутаты отметили, что сейчас информация о клещах разбросана по разным источникам, и людям сложно найти нужные данные. Новый сервис поможет гражданам заранее оценивать риски перед поездками на природу и быстро находить важную информацию в одном месте.