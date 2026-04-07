Депутат Андрей Макаров пока не подал документы на участие в праймериз на следующий созыв Госдумы

Депутат Госдумы Андрей Макаров от Рязанской области пока не подал документы на участие в праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в следующий созыв. Об этом сообщается на сайте партии.

Приём документов на предварительное внутрипартийное голосование продолжается до 30 апреля. На момент публикации новости среди кандидатов от Рязанской области значится 17 человек. Андрея Макарова в списке пока нет. При этом 110 действующих депутатов Госдумы уже подали документы на праймериз «Единой России».

По данным РЗН. Инфо, Макаров накануне посетил Рязань без предупреждения. Официальных сообщений о визите Макарова и цели его приезда не сообщалось. Вместе с губернатором Павлом Малковым политик осмотрел центральные улицы Рязани.