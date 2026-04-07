Через Оку возвели временную переправу на время половодья

В Рязанской области продолжается строительство нового моста через Оку. Несмотря на подъем воды, строительство идет круглосуточно. На время половодья рабочие возвели временный мост, по которому доставляют материалы на площадку. На правом берегу формируют насыпь и возводят опоры будущего моста, на левом — готовят основание и насыпь дороги.

В Рязанской области продолжается строительство нового моста через Оку. Работы ведут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщил губернатор Павел Малков.

На правом берегу формируют насыпь и возводят опоры будущего моста, на левом — готовят основание и насыпь дороги. В апреле на путепроводе между Шумашью и Дубровичами планируют начать устройство межбалочных швов.

В Минтрансе региона отметили, что ход работ находится на постоянном контроле, объект планируют завершить в срок.

Фото: соцсети Павла Малкова.