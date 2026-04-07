1400 семей в Рязанской области охвачены патронажем и помощью с ЭКО с начала года

Среди мер поддержки: 48 беременных студенток получили по 120 тыс. рублей, 154 семьи при рождении третьего и последующих детей — по 350 тыс. рублей, 61 молодая семья получает компенсацию за аренду жилья до 18 тыс. рублей. Также 1 400 семей охвачены патронажем, помощью с ЭКО, товарами для новорожденных и кураторами в женских консультациях. Всего помощь получили 1700 рязанских семей.