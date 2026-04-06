Злоумышленники начали сообщать школьникам о переходе на электронные дневники

Мошенники начали использовать новую схему обмана, нацеливаясь на учащихся и выдавая себя за сотрудников образовательных центров.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД РФ, злоумышленники звонят детям и сообщают о переходе на новые электронные дневники. Для регистрации в системе они просят продиктовать код, полученный в SMS-сообщении. После этого звонок внезапно прерывается.

Спустя некоторое время на телефон ребенка поступает новый звонок от тех же мошенников, которые утверждают, что у родителей возникли проблемы с банковскими счетами. Они сообщают, что с них был совершен перевод в «недружественную страну», и родителям грозит уголовное преследование.

Чтобы избежать наказания, аферисты убеждают несовершеннолетних отправить имеющиеся деньги на «проверку». В результате дети, введенные в заблуждение, теряют сбережения своих семей.