За неделю в травмпункт БСМП обратились почти 500 рязанцев

За неделю, с 30 марта по 5 апреля, в амбулаторно-травматологический центр БСМП обратились 466 человек. Чаще всего пациенты обращались с ушибами — 196 случаев. Также зафиксировали 137 переломов, 87 растяжений и 33 раны.

Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Рязанской области.

В больнице напомнили, что травмпункт БСМП принимает жителей всех районов Рязани, кроме Октябрьского. Жители Октябрьского района обращаются в травмпункт городской больницы № 11.

Пациентов с травмами глаз принимает травмпункт ОКБ имени Семашко, а детей — травмпункт детской областной клинической больницы. Жители районов области обращаются в травмпункты по месту жительства.