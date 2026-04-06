Юрист напомнил о риске лишиться «прав» после употребления кефира и кваса

По словам юриста, употребление кефира, кваса или спиртосодержащих конфет перед поездкой грозит штрафом и лишением прав — если алкотестер покажет превышение допустимой нормы. По закону допустимая концентрация алкоголя — не более 0,16 мг на литр выдыхаемого воздуха. Превышение влечет штраф 45 000 рублей и лишение водительских прав на 1,5-2 года. Эксперты советуют подождать некоторое время, прежде чем садиться за руль после кефира или кваса.

Юрист напомнил о риске лишиться «прав» после употребления кефира и кваса. Об этом пишет ТАСС.

По словам юриста, употребление кефира, кваса или спиртосодержащих конфет перед поездкой грозит штрафом и лишением прав — если алкотестер покажет превышение допустимой нормы.

По закону допустимая концентрация алкоголя — не более 0,16 мг на литр выдыхаемого воздуха. Превышение влечет штраф 45 000 рублей и лишение водительских прав на 1,5-2 года.

Эксперты советуют подождать некоторое время, прежде чем садиться за руль после кефира или кваса.