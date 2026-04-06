Воронежец хочет отправиться на фронт после убийства вдовы участника СВО

В Воронежской области мужчина хочет отправиться на фронт после убийства вдовы участника СВО. Об этом
Убийство произошло в Хохольском районе 16 марта,
По данным журналистки Анастасии Кашеваровой, мужчина убил соседку — мать четвертых детей и вдову участника СВО.
«Женщину выволокли за волосы из дома и убивали ножом на глазах девятилетней дочери. Нападавший был в маске, в последствии выяснилось, что это сосед», — написала журналистка.
Она добавила, что подозреваемый в убийстве многодетной матери дал признательные показания и хочет отправиться на СВО.
В связи с этим, как заявила Кашеварова, инициативная группа женщин направила коллективные обращения в суд и следственный комитет.