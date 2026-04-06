Во Вьетнаме молодая россиянка разбилась насмерть на питбайке во время отпуска

Во Вьетнаме молодая россиянка разбилась насмерть на питбайке во время долгожданного отпуска. Об этом сообщили в телеграм-канале «Плохие новости». Отмечается, что девушка Юлия работала мастером по татуажу и долго копила на поездку. Она мечтала отдохнуть в теплой стране. Однако, находясь за рулем питбайка, туристка не справилась с управлением и попала в серьезное ДТП. Юлия скончалась на месте.

