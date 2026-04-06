ВЦИОМ: большинство россиян против иностранных заимствований слов в русский язык

Большинство россиян (61%) считают, что в русский язык не нужно заимствовать иностранные слова, а лучше создавать свои термины. Это показал опрос, проведенный ВЦИОМ. Только 28% респондентов поддерживают использование иностранных слов, которые популярны в мире. Почти половина опрошенных (48%) сказали, что не используют иностранные слова в повседневной жизни. Также 12% россиян выразили недовольство по поводу чрезмерного употребления иностранных терминов. В то же время 61% респондентов положительно относятся к закону о вывесках на русском языке. Опрос был проведен 7 марта 2026 года среди 1,6 тысяч человек старше 18 лет.

Большинство россиян (61%) считают, что в русский язык не нужно заимствовать иностранные слова, а лучше создавать свои термины. Это показал опрос, проведенный ВЦИОМ.

Только 28% респондентов поддерживают использование иностранных слов, которые популярны в мире. Почти половина опрошенных (48%) сказали, что не используют иностранные слова в повседневной жизни.

Также 12% россиян выразили недовольство по поводу чрезмерного употребления иностранных терминов. В то же время 61% респондентов положительно относятся к закону о вывесках на русском языке.

Опрос был проведен 7 марта 2026 года среди 1,6 тысяч человек старше 18 лет.