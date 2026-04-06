В выходные в Рязани задержали 20 подростков во время комендантского часа

За прошедшие пятницу и выходные дни сотрудники полиции провели в Рязани и области рейды. Выявлено 18 нарушений миграционного законодательства, совершенные иностранными гражданами. Троих рязанцев привлекут к ответственности за привлечение иностранных граждан к труду. В ходе рейдов на улицах Рязани и в центре города полицейские пресекли противоправную деятельность 70 граждан. В кафе на улицах Гоголя, Зубковой и Почтовой, а также в магазине на улице Юннатов полицейские зафиксировали нарушения правил розничной торговли спиртным. Изъято 212 литров алкогольных напитков. Задержаны 20 подростков, которые находились в общественном месте в ночное время без сопровождения законных представителей, некоторые из них были в состоянии опьянения.

