В Рязанской области выездная бригада больницы № 4 приняла более 50 человек в деревне Турлатово

Прием вели восемь медиков. Пациентам измерили давление, внутриглазное давление, рост и вес, сделали ЭКГ, общий и биохимический анализы крови, проверили кровь на гепатит С. Мужчины старше 45 лет сдали кровь на ПСА, пациенты старше 40 лет прошли скрининг на рак кишечника. Более 20 женщин проконсультировал гинеколог. Каждый получил индивидуальные рекомендации. В больнице пообещали продолжать выездные осмотры.