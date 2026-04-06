В Рязанской области пьяный мужчина напал на жену

Инцидент произошел в Сасове. Предварительно, пара распивала алкоголь. Между 47-летним мужчиной и его 42-летней супругов произошла ссора. Рязанец упрекал возлюбленную в лени и нежелании работать. Женщина стала спорить, тогда мужчина схватил ее за горло и пригрозил убийством. Женщина вывернулась, сбежала и обратилась за помощью в полицию. Нападавший задержан. Возбуждено уголовное дело.

