В Рязанской области открыли проезд по подтопленным мостам

В Рязанской области после спада воды открыли проезд по нескольким низководным мостам. 6 апреля вода ушла с мостов в Ряжском, Кораблинском и Александро-Невском округах. Речь идет о переправах вблизи Ряжска, села Пустотино и населенного пункта Норовка. В настоящее время движение по ним полностью восстановили.

Кроме того, в рабочем поселке Ермишь от воды освободились 19 приусадебных участков.

В МЧС отметили, что во всех случаях жизнеобеспечение населения не нарушено.