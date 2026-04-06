В Рязанской области не погасили 145 карантинных сертификатов на продукцию
С начала 2026 года в регион поступило более 95 тыс. тонн подкарантинной продукции (зерно, кукуруза, пиломатериалы) и оформлено 3586 сертификатов. Из них 145 до сих пор не погашены — это около 4%. Нарушителям объявили предостережения.
В Россельхознадзоре выявил в Рязанской области случаи негашения карантинных сертификатов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
С начала 2026 года в регион поступило более 95 тыс. тонн подкарантинной продукции (зерно, кукуруза, пиломатериалы) и оформлено 3586 сертификатов. Из них 145 до сих пор не погашены — это около 4%. Нарушителям объявили предостережения.