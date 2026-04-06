В Рязанской области мужчину осудят за выращивание конопли

Прокуратура Рязанского района утвердила обвинительное заключение в отношении 36-летнего мужчины, обвиняемого в незаконном культивировании конопли (ч. 1 ст. 231 УК РФ). По версии следствия, с августа по октябрь 2025 года он выращивал растения на территории своего двора для личного употребления. Изъято 36 кустов конопли общим весом более 60 г в высушенном состоянии. Уголовное дело направлено мировому судье Рязанского районного суда. Ему грозит до двух лет колонии.

