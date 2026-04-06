В Рязанской области мужчина заплатит штраф за ДТП с пострадавшим мотоциклистом

В Рязанской области суд вынес постановление о привлечении гражданина к административной ответственности за нарушение ПДД, которое привело к причинению легкого вреда здоровью. Об этом сообщили в пресс-службе суда. 1 апреля 2026 года Скопинский районный суд рассмотрел дело в отношении гражданина Ж., который, управляя автомобилем, не уступил дорогу мотоциклу, движущемуся по равнозначной дороге. В результате столкновения водитель мотоцикла получил телесные повреждения, относящиеся к категории легкого вреда здоровью. Суд признал Ж. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 12.24 КоАП РФ, и назначил ему штраф.

