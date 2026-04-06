В Рязанской области горел многоквартирный дом

Пожар произошел на улице Зарубина в Михайлове. Информация диспетчеру поступила в 23:28 5 апреля. Пожарным удалось отстоять деревянный дом площадью 180 квадратных метров. Сгорела крыша, обгорели верхние части стен, но сотрудники спасли постройки и не допустили распространения огня, выяснил издательский дом. Возгорание тушили восемь человек и три спецмашины. Пострадавших нет. Причины и ущерб установят специалисты.