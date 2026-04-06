В Рязани срезали еще более 1000 метров ненужных проводов

Работы провели в рамках проекта «Чистое небо». Так, за прошедшую неделю демонтировано 11 участков ВОЛС общей длиной более 1 000 метров — на площади Ленина со стороны Краснорядской и на Первомайском проспекте с четной стороны, а также от улицы Пожалостина до улицы Дзержинского.

В Рязани убрали еще более 1000 метров ненужных проводов. Об этом 5 апреля в своих соцсетях сообщил мэр города Борис Ясинский.

Работы провели в рамках проекта «Чистое небо».

Так, за прошедшую неделю демонтировано 11 участков ВОЛС общей длиной более 1 000 метров — на площади Ленина со стороны Краснорядской и на Первомайском проспекте с четной стороны, а также от улицы Пожалостина до улицы Дзержинского.