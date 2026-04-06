В Рязани пьяный мужчина избил полицейского

В Рязанском районе перед судом предстанет 41-летний местный житель, которого обвиняют в применении насилия в отношении сотрудника полиции. По версии следствия, в конце декабря 2025 года пьяного мужчину задержали за нарушение общественного порядка в подъезде жилого дома. Во время доставления в отдел полиции он ударил сотрудника полиции локтем в область глаза. Полицейский получил закрытую черепно-мозговую травму.

В Рязанском районе перед судом предстанет 41-летний местный житель, которого обвиняют в применении насилия в отношении сотрудника полиции. Об этом сообщили в прокуратуре Рязанского района.

По версии следствия, в конце декабря 2025 года пьяного мужчину задержали за нарушение общественного порядка в подъезде жилого дома. Во время доставления в отдел полиции он ударил сотрудника полиции локтем в область глаза. Полицейский получил закрытую черепно-мозговую травму.

Уголовное дело направили в Рязанский районный суд для рассмотрения по существу. По статье обвинения мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.