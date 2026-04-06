В Рязани поздравили с 95-летием учительницу, проработавшую в школе более 40 лет

6 апреля депутат гордумы по округу № 7 Татьяна Чинкова навестила рязанку Тамару Алексеевну Рогачеву, которой исполнилось 95 лет. Юбилярша более 40 лет проработала учителем начальных классов в школе № 7. «Вы посвятили жизнь непростой, но такой нужной и благородной профессии педагога. Спасибо за Ваш вклад в воспитание нескольких поколений рязанцев! Здоровья Вам, бодрости духа и оптимизма!» — сказала Татьяна Чинкова.

Об этом сообщили на странице «ВКонтакте» рязанской городской Думы.

Фото: рязанская городская Дума.