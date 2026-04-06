В Рязани начали применять новый препарат для лечения рака молочной железы

В ОКБ стартовало применение нового препарата против рака молочной железы. Отмечается, что рязанки начали получать инновационный препарат одними из первых в стране. Речь о препарате «Пертувиа». По словам медиков, он блокирует рецептор, дающий сигнал раковым клеткам расти, без этого сигнала опухолевые клетки погибают. Безопасность препарата доказана. «Пертувиа» назначена 8 пациенткам ОКБ, все они получают терапию по назначению: один раз в 21 день.