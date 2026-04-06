В Рязани на четыре дня отключили горячую воду

Горячей воды нет с 6 по 10 апреля на улице Ленинского комсомола, в домах № 15а, 15б, 17, 17 корпус 1, 19. Причина — планово-профилактические работы в рамках подготовки к отопительному сезону 2026-2027 годов. В РМПТС напомнили, что информация о планируемых отключениях размещена в личных кабинетах граждан на порталах ГИС ЖКХ и «Госуслуги». Сроки проведения работ могут скорректировать по согласованию с горадминистрацией.

