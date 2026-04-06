В Рунете произошел массовый сбой
Проблемы затронули сразу несколько популярных платформ — мессенджер Discord, игровой сервис Steam и оператора «Ростелеком». Пользователи сообщают о трудностях с доступом к сайтам и приложениям: не открываются страницы, не загружается контент, постоянно прерывается соединение.
Пользователи по всему Рунету пожаловались на крупные перебои в работе сервисов. Жалобы фиксируют мониторинговые порталы Downdetector и «Сбой. рф».
Фото: «Сбой. рф».