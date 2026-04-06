В Ростовской области 21-летнего юношу зарезали за отказ дать в долг деньги

По предварительным данным, конфликт начался, когда знакомый Андрея, Александр, попытался занять у него деньги, но получил отказ. Вечером, находясь у пивного магазина, где мужчина часто проводил время, Андрей столкнулся с приятелем, который продолжил настаивать на займе. После недолгой драки, которую удалось разнять благодаря другу Семену, ситуация на время стабилизировалась. Однако позже Александр вернулся с ножом и напал на Андрея. В итоге мужчина получил ранения. Несмотря на то, что молодой человек еще некоторое время оставался в сознании, он скончался от потери крови. Его друг Семен также был ранен и госпитализирован. Полиция начала расследование инцидента.

В Ростовской области 21-летнего юношу зарезали из-за отказа дать в долг деньги. Об этом сообщили в телеграм-канале «Плохие новости».

