В России создадут ГОСТ на подарочные наборы для новорожденных

В России в 2026 году планируют разработать ГОСТ на подарочные наборы для новорожденных. Об этом РИА Новости рассказал глава Роскачества Максим Протасов. По его словам, во многих регионах уже существует практика вручения подарочных комплектов при выписке из роддома. Новый стандарт должен обобщить лучшие примеры и стать рекомендацией для регионов.

В России в 2026 году планируют разработать ГОСТ на подарочные наборы для новорожденных. Об этом РИА Новости рассказал глава Роскачества Максим Протасов.

По его словам, во многих регионах уже существует практика вручения подарочных комплектов при выписке из роддома. Новый стандарт должен обобщить лучшие примеры и стать рекомендацией для регионов.

В ГОСТе планируют определить, какие товары и продукты должны входить в «коробку новорожденного», чтобы установить единый ориентир для таких наборов по всей стране.