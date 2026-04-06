В России может появиться верификация через Max для аренды электросамокатов

В будущем верификация пользователей электросамокатов может осуществляться через мессенджер Max, если кикшеринговые сервисы интегрируют портал «Госуслуги» в свою функциональность. Об этом сообщил IT-эксперт Артем Геллер, передает «Абзац». По информации РБК, Министерство цифрового развития и операторы кикшеринговых сервисов рассматривают возможность внедрения «Госуслуг» для упрощения процесса верификации пользователей. Геллер отметил, что авторизация через «Госуслуги» может стать первым шагом, после чего пользователи смогут использовать мессенджер Max для дополнительной авторизации. Это сделает процесс более удобным и доступным для пользователей.

«Я думаю, что любые подобные продукты не будут исключением, потому что нет причины их исключать», — добавил эксперт, подчеркивая, что такая интеграция вполне реальна и может быть реализована в краткосрочной перспективе.