В Роскачестве посоветовали хранить квитанции за ЖКХ минимум три года

По словам экспертов, лучше не выбрасывать их как минимум этот срок — это период исковой давности, чтобы в случае чего обратиться в суд. Если платите онлайн — сохраняйте электронные чеки, делайте скриншоты квитанций и платежей. Бумажные чеки тоже можно распечатать. Документы пригодятся, если УК окажется непрозрачной, при смене управляющей компании (чтобы не потерялись данные о платежах) или если из-за автоплатежа вы не заметили рост тарифов и внезапно «накопили» долг с пенями.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев.