В РКН опровергли информацию о решении заблокировать Minecraft

Роскомнадзор опроверг информацию о блокировке игры Minecraft в связи с мошенническими действиями, о которых сообщалось ранее. В пресс-службе ведомства сообщили ТАСС, что никаких решений уполномоченных органов по этому вопросу не поступало. По словам представителя Роскомнадзора, ограничение доступа к информации, которая может быть признана мошеннической или недостоверной, возможно только на основании судебного решения или требования Генпрокуратуры. Однако в случае с Minecraft таких решений не было.

Ранее сообщалось о том, что злоумышленники начали использовать игру для обмана детей.