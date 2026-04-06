В Санкт-Петербурге родители оставили годовалого сына без еды на полтора месяца

В Санкт-Петербурге семейную пару обвиняют в убийстве своего годовалого сына с особой жестокостью. Об этом сообщили в телеграм-канале «Плохие новости». 34-летняя маникюрщица Александра и ее 37-летний супруг Алексей оставили ребенка без пищи и воды на протяжении полутора месяцев, в результате мальчик умер от тяжелого истощения и обезвоживания. Супруги пытались скрыть свои действия, утверждая, что мальчик был болен, однако экспертиза подтвердила намеренное причинение вреда. Теперь им грозят серьезные наказания: мужчине может быть назначено пожизненное заключение, а женщине — 20 лет лишения свободы. Двое других несовершеннолетних детей семьи переданы на попечение родственников.

В Санкт-Петербурге семейную пару обвиняют в убийстве своего годовалого сына с особой жестокостью. Об этом сообщили в телеграм-канале «Плохие новости».

34-летняя маникюрщица Александра и ее 37-летний супруг Алексей оставили ребенка без пищи и воды на протяжении полутора месяцев, в результате мальчик умер от тяжелого истощения и обезвоживания.

Супруги пытались скрыть свои действия, утверждая, что мальчик был болен, однако экспертиза подтвердила намеренное причинение вреда.

Теперь им грозят серьезные наказания: мужчине может быть назначено пожизненное заключение, а женщине — 20 лет лишения свободы. Двое других несовершеннолетних детей семьи переданы на попечение родственников.