В МВД предупредили о мошеннических письмах от Минцифр

Киберполиция МВД РФ предупредила россиян о новой мошеннической схеме, связанной с рассылкой писем от имени Минцифры. Об этом пишет «Абзац». Злоумышленники отправляют гражданам уведомления об оформлении цифровой доверенности, целью которых является запугивание жертвы и побуждение её позвонить по указанному номеру телефона. В ведомстве пояснили, что в таких письмах мошенники представляются сотрудниками правоохранительных органов и утверждают, что от имени жертвы якобы совершаются противоправные действия. Для усиления эффекта страха злоумышленники указывают в письме имя доверителя, которое внесено в реестр террористов и экстремистов.

Киберполиция призывает граждан быть внимательными и не поддаваться на провокации мошенников. Если вы получили подобное сообщение, рекомендуется игнорировать его и не связываться с указанными контактами.