В Мурманской области школьники попали в ДТП, погиб 15-летний подросток

Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости»,

По данным канала, «десятка» под управлением 15-летнего ребенка буксировала на тросе «Восьмерку», в которой находились мальчики 15, 14 и 13 лет. В какой-то момент трос оборвался и сломанный автомобиль вылетел на встречную полосу под автобус.

Скончался 15-летний пассажир «Восьмерки», 13-летний получил легкие травмы, а 14-летний находится в реанимации.

Отмечается, что водитель буксировавшей «Лады» состоит на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних уже около четырёх лет, а его мать неоднократно привлекалась к ответственности за неисполнение родительских обязанностей.