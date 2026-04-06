В Госдуме сообщили, кто из россиян может рассчитывать на две пенсии

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил, кто из россиян может рассчитывать на две пенсии. Об этом он 6 апреля
По словам парламентария, рассчитывать на две пенсии могут несколько категорий граждан. В их числе — дети-инвалиды в случае потери кормильца, если родитель погиб во время боевых действий.
Кроме того, право на получение двух пенсий имеют ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя.
Нилов также сообщил о подготовке законопроекта, который даст детям‑инвалидам право получать такую помощь вне зависимости от причины гибели родителя. Кроме того, обсуждается вопрос о расширении оснований для предоставления двух пенсий вдовам военнослужащих.