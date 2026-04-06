В Госдуме предложили ввести регистрацию электровелосипедов и электросамокатов в ГАИ
По словам депутатов, курьеры на таком транспорте создают серьезную проблему «для себя, и для окружающих». «Здесь необходимы четкие правила: обязательное соблюдение ПДД, наличие прав и регистрация транспорта, пусть даже по упрощенной процедуре», — заявил автор проекта. Депутат отметил, что со временем надо будет отрегулировать и сферу роботов-доставщиков.
