В Госдуме предложили ввести регистрацию электровелосипедов и электросамокатов в ГАИ

По словам депутатов, курьеры на таком транспорте создают серьезную проблему «для себя, и для окружающих». «Здесь необходимы четкие правила: обязательное соблюдение ПДД, наличие прав и регистрация транспорта, пусть даже по упрощенной процедуре», — заявил автор проекта. Депутат отметил, что со временем надо будет отрегулировать и сферу роботов-доставщиков.