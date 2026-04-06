ЖК «Окская стрелка» в Борках. Новый формат жизни у реки с надежной защ...
Это не просто новые дома, а целая экосистема для жизни,...
3 апреля 16:36
672
Половодье-2026 в Рязани. Что будет с Торговым городком, строящимся нац...
Накануне половодья после снежной зимы в фокусе внимания...
2 апреля 13:46
2 807
Расширяй компанию и продавай товары за рубеж. Какие уроки дает предпри...
Рязанский центр экспорта помогает субъектам малого и ср...
30 марта 11:19
1 137
Сравниваем ценники марта 2022, декабря 2024 и марта 2026 годов в Рязан...
Редакция РЗН. инфо снова проверила ценники в магазине «...
25 марта 14:05
2 888
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
В Госдуме предложили дать работникам скорой помощи право на досрочную пенсию
Депутаты от фракции «Справедливая Россия» внесли законопроект, который предлагает предоставить работникам скорой помощи право на досрочный выход на пенсию. Льготный стаж предлагается установить: 20 лет для работы в сельской местности и 25 лет — для городских отделений, пишет РИА Новости.

Законопроект уже направлен на рассмотрение в Госдуму.

Сейчас право на досрочную пенсию по старости медицинские работники получают при 25 годах стажа в сельской местности и 30 годах — в городах. Однако с 2019 года фактический выход на пенсию откладывается на 5 лет, что делает льготу формальной.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, работа в отделениях скорой медицинской помощи связана с высокой нагрузкой, постоянным стрессом и риском профессионального выгорания. Для отдельных категорий медработников уже действуют льготы:

  • Год работы в сельской местности засчитывается как 1 год и 3 месяца;
  • Год работы в отделениях хирургического профиля, анестезиологии и патолого-анатомии — как 1 год и 6 месяцев;
  • При сочетании работы в сельской местности и повышенным исчислением стажа один год работы может засчитываться как 1 год и 9 месяцев;
  • Для медработников, помогавших во время эпидемии коронавируса, один день работы учитывался как два дня стажа.