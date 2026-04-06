В Госдуме предложили дать работникам скорой помощи право на досрочную пенсию

Депутаты от фракции «Справедливая Россия» внесли законопроект, который предлагает предоставить работникам скорой помощи право на досрочный выход на пенсию. Льготный стаж предлагается установить: 20 лет для работы в сельской местности и 25 лет — для городских отделений.

Депутаты от фракции «Справедливая Россия» внесли законопроект, который предлагает предоставить работникам скорой помощи право на досрочный выход на пенсию. Льготный стаж предлагается установить: 20 лет для работы в сельской местности и 25 лет — для городских отделений, пишет РИА Новости.

Законопроект уже направлен на рассмотрение в Госдуму.

Сейчас право на досрочную пенсию по старости медицинские работники получают при 25 годах стажа в сельской местности и 30 годах — в городах. Однако с 2019 года фактический выход на пенсию откладывается на 5 лет, что делает льготу формальной.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, работа в отделениях скорой медицинской помощи связана с высокой нагрузкой, постоянным стрессом и риском профессионального выгорания. Для отдельных категорий медработников уже действуют льготы: