В Госдуме предложили дать работникам скорой помощи право на досрочную пенсию

Депутаты от фракции «Справедливая Россия» внесли законопроект, который предлагает предоставить работникам скорой помощи право на досрочный выход на пенсию. Льготный стаж предлагается установить: 20 лет для работы в сельской местности и 25 лет — для городских отделений, пишет РИА Новости.
Законопроект уже направлен на рассмотрение в Госдуму.
Сейчас право на досрочную пенсию по старости медицинские работники получают при 25 годах стажа в сельской местности и 30 годах — в городах. Однако с 2019 года фактический выход на пенсию откладывается на 5 лет, что делает льготу формальной.
Согласно пояснительной записке к законопроекту, работа в отделениях скорой медицинской помощи связана с высокой нагрузкой, постоянным стрессом и риском профессионального выгорания. Для отдельных категорий медработников уже действуют льготы:
- Год работы в сельской местности засчитывается как 1 год и 3 месяца;
- Год работы в отделениях хирургического профиля, анестезиологии и патолого-анатомии — как 1 год и 6 месяцев;
- При сочетании работы в сельской местности и повышенным исчислением стажа один год работы может засчитываться как 1 год и 9 месяцев;
- Для медработников, помогавших во время эпидемии коронавируса, один день работы учитывался как два дня стажа.