В ФАС запросили у крупных розничных сетей данные о ценах на куриные яйца и молоко. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передаёт издание «Ведомости».

Ведомство хочет получить информацию о динамике закупочных и розничных цен, а также об объемах продаж с января по апрель 2026 года. Это продолжение мер, начатых 25 марта, когда ФАС уже предупредила торговые сети о недопустимости необоснованного повышения цен на яйца и другие товары перед Пасхой.