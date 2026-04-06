В ДТП с мотоциклом в Рязанской области пострадали двое подростков

ДТП произошло 3 апреля, примерно в 18:10, около дома № 261А на улице Карла Маркса в Скопине. Столкнулись «Шевроле Нива» под управлением 35-летнего местного жителя и мотоцикл «Кевс», за рулем которого был 16-летний подросток. Водитель двухколесного транспортного средства, а также его 11-летний пассажир получили травмы и обращались за медицинской помощью. Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.

