Умер на 83 году жизни «крестный отец джинсовой ткани» Адриано Гольдшмид
Итальянский дизайнер Адриано Гольдшмид скончался на 83-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием. Гольдшмид, известный как «крестный отец джинсовой ткани», более 50 лет работал в модной индустрии. Он изменил представление о джинсах, сделав их не просто повседневной одеждой, а важной частью моды. Начав свою карьеру в 1970-х годах с продажи импортных джинсов, он открыл магазин King’s Shop и позже запустил марку Daily Blue, которая предложила новые стили и более высокие цены на джинсы. В 1981 году он основал креативную платформу Genious Group, которая стала стартовой площадкой для известных брендов, таких как Diesel и Replay.

Итальянский дизайнер Адриано Гольдшмид скончался на 83-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием, сообщает WWD и SkyTG24, передает РБК.

Сооснователь бренда Diesel Ренцо Россо выразил свои соболезнования в соцсетях, назвав Гольдшмида своим первым боссом и наставником.

