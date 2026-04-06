Три человека пострадали во время пожара в ТЦ в Калининграде. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Площадь пожара ТЦ составляет около тысячи кв. метров. Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных заявил, что поручил Минздраву «мобилизовать все силы и средства пока пожарные работают».

«Без ожогов. Двоих госпитализируют в БСМП, стабильны. На месте работают 7 бригад скорой помощи. 17 пожарных машин, 85 людей тушат», — написал Беспрозванных.