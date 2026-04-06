Священник рассказал, в какой день лучше красить яйца и печь куличи

По его словам, традиционно россияне пекут куличи и красят яйца в Чистый четверг, но особого регламента для этого нет. «Нет никакого жесткого регламента, когда нужно печь пасхальные куличи и красить яйца, но традиционно это делают в Чистый четверг, пятница — совсем скорбный день, а в субботу, накануне Пасхи, угощения к столу освящают», — рассказал агентству иеромонах. Напомним, Пасху в этом году в Русской православной церкви отмечают 12 апреля.

Священник рассказал, в какой день лучше красить яйца и печь куличи. Об этом РИА Новости рассказал иеромонах Феодорит (Сергей Сеньчуков).

По его словам, традиционно россияне пекут куличи и красят яйца в Чистый четверг, но особого регламента для этого нет.

«Нет никакого жесткого регламента, когда нужно печь пасхальные куличи и красить яйца, но традиционно это делают в Чистый четверг, пятница — совсем скорбный день, а в субботу, накануне Пасхи, угощения к столу освящают», — рассказал агентству иеромонах.

Напомним, Пасху в этом году в Русской православной церкви отмечают 12 апреля.