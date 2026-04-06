Суд удовлетворил иск банка о взыскании долга с жителя Рязанской области

Скопинский районный суд Рязанской области 19 марта вынес заочное решение по делу о задолженности по кредиту. Об этом сообщили в пресс-службе суда. Известно, что кредитная организация подала иск к гражданину К. из-за неуплаты долга по кредитному договору. Согласно условиям договора, банк выдал деньги, а должник обязался вернуть их с процентами. Однако К. неоднократно нарушал график платежей, из-за чего у банка возникло право требовать уплату долга. Сумма задолженности составила 87 тысяч 314 рублей 90 копеек. Суд удовлетворил требования банка и вынес решение о взыскании этой суммы с должника.

