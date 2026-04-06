Стоимость приготовления кулича в России снизилась до 230 рублей

Средняя стоимость приготовления пасхального кулича в России за год снизилась на 2,2% и составила 230 рублей. Годом ранее приготовление кулича обходилось примерно в 235,9 рубля. Для расчета использовали классический рецепт, в который входят 350 г муки, 170 мл молока, два яйца, 100 г сахара, 70 г сливочного масла, 100 г сухофруктов, а также два яичных белка и 100 г сахара для глазури.

Об этом ТАСС сообщили в ассоциации «Руспродсоюз».

Годом ранее приготовление кулича обходилось примерно в 235,9 рубля. Для расчета использовали классический рецепт, в который входят 350 г муки, 170 мл молока, два яйца, 100 г сахара, 70 г сливочного масла, 100 г сухофруктов, а также два яичных белка и 100 г сахара для глазури.

По данным ассоциации, 350 г муки стоят в среднем 19,7 рубля, яйца — 45,5 рубля, молоко — 16,7 рубля, сахар — 14 рублей, сливочное масло — 80,1 рубля, сухофрукты — около 54,7 рубля.