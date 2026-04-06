Скончалась почетная жительница Чучкова Раиса Петрова

В возрасте 93 лет ушла из жизни Раиса Петрова — ветеран труда, бывшая малолетняя узница фашистских лагерей. Родилась 31 марта 1933 года в Орловской области. В 1985 году, после смерти мужа, Раиса Ивановна переехала в Чучково. Раиса Ивановна 20 лет работала экономистом в колхозе, затем в районной сельхозтехнике и управлении сельского хозяйства. Общий трудовой стаж — 44 года. Отмечается, что она активно участвовала в общественной жизни посёлка, вела патриотическую работу с молодёжью и была избрана казначеем в районном Совете ветеранов войны и труда. В 2015 году Раисе Ивановне присвоено звание «Почётный житель посёлка Чучково».

Скончалась почетная жительница Чучкова Раиса Петрова. Об этом сообщает ИД «Пресса».

В возрасте 93 лет ушла из жизни Раиса Петрова — ветеран труда, бывшая малолетняя узница фашистских лагерей. Родилась 31 марта 1933 года в Орловской области.

В 1985 году, после смерти мужа, Раиса Ивановна переехала в Чучково. Раиса Ивановна 20 лет работала экономистом в колхозе, затем в районной сельхозтехнике и управлении сельского хозяйства. Общий трудовой стаж — 44 года.

Отмечается, что она активно участвовала в общественной жизни посёлка, вела патриотическую работу с молодёжью и была избрана казначеем в районном Совете ветеранов войны и труда.

В 2015 году Раисе Ивановне присвоено звание «Почётный житель посёлка Чучково».